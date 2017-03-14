Магас, 14 марта, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Ряд сельхозпредприятий и фермеров Ингушетии могут расстаться с лизинговой техникой накануне весенних полевых работ. Вопрос об изъятии технических средств поставил глава республики Юнус-Бек Евкуров перед председателем правительства региона Магомедом Гогиевым. Причина таких мер — долги за сельхозмашины, приобретенные в 2012 — 2013 годах и непогашенные налоги, сообщили ИА REGNUM 14 марта в пресс-службе главы субъекта.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с восходящим солнцем. 1889

По словам премьер-министра, всего регион оплатил «Росагролизингу» более 461 млн рублей. Но остались еще долги в сумме около 90 млн рублей. Как отметил Гогиев, власти Ингушетии всегда помогают сельхозпроизводителям, так что и те, в свою очередь, должны сами зарабатывать и платить по своим долгам.

По поручению руководителя Ингушетии в отношении земледельцев-должников будут приняты самые жесткие меры. Не выполнившие свои обязательства по погашению лизинговых платежей перед ОАО «Росагролизинг» лишатся сельхозтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости погашения долгов по лизинговым платежам власти региона говорили еще в 2014 году. Тогда бывший министр сельского хозяйства республики Даут Яндиев рапортовал, что долги Ингушетии по лизинговым договорам будут полностью погашены до конца января 2014 года. На тот момент времени долг составлял 32 млн рублей. Однако с тех пор он вырос почти в три раза.

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