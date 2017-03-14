Калуга, 14 марта, 2017, 12:57 — ИА Регнум. ООО «Фольксваген Груп Рус», которое является официальным представителем Skoda на российском рынке, начало добровольную программу по отзыву автомобилей с дефектами. Об этом 13 марта сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Overlaet Автомобиль Skoda Rapid

По информации Росстандарта, на 43 151 автомобиле Skoda (Octavia, Superb, Fabia, Yeti, Rapid) с автоматической коробкой передач DSG возможно повреждение аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме. Это приводит к негерметичности в системе и включению сигнальной лампы.

Самостоятельно определить, попадает ли автомобиль под проблемные критерии, можно по VIN-коду автомобиля: необходимо сравнить его со списком, опубликованным на сайте Росстандарта, а затем обратиться в ближайший дилерский центр. На транспортных средствах будет бесплатно обновлено программное обеспечение блока управления коробки передач.

Под действие программы подпадают автомобили Skoda, реализованные с 2012 по 2016 год, в том числе произведенные на заводе «Фольксваген» в Калуге.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, менеджеры одного из крупнейших калужских автозаводов были задержаны полицией при попытке вывезти с предприятия порядка 50 единиц автомобильных комплектующих. Подозреваемые трудились на предприятии долгое время. Похищенное небольшими партиями вывозили за ворота предприятия на служебных автомобилях.