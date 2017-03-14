Москва, 14 марта, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Уже сейчас мобильное приложение от Федерального дорожного агентства (Росавтодора), которое будет обладать большими функциями, нежели простой навигатор, находится в стадии внедрения в опытную эксплуатацию. А основным конкурентом приложения в ведомстве назвали Яндекс.Навигатор.

DariuszSankowski Автомобильный навигатор

Приложение от Росавтодора (официальное название — Публичный мобильный портал Федерального дорожного агентства) будет бесплатным и доступным к установке на все популярные платформы: iOS, Android и WindowsPhone. Скачать навигатор можно будет в магазинах приложений.

Публичный мобильный портал разрабатывается для реализации глобальных задач по уменьшению аварийности, повышению безопасности и качества пользования автомобильными дорогами в целом и в первую очередь в части сети федеральных автомобильных дорог.

Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе Росавтодора, приложение будет обладать не только функциями навигатора, но и следующими возможностями:

своевременное и наиболее полное информирование водителей об особенностях трасс, метеоусловиях, дорожных событиях и происшествиях (как текущих, так и планируемых ремонтах, перекрытиях дорог и т.д.), объектах дорожного сервиса, помощь в построении маршрутов и планировании поездки;

сбор аналитической информации по объектам дорожного сервиса, качеству дорожного покрытия и иных пользовательских характеристиках автомобильных дорог «из первых уст»;

своевременное информирование дорожных служб о ДТП и дорожной обстановке;

новостной канал дорожной отрасли и подборку актуальных для широкого круга пользователей дорог нормативных материалов;

сервис вызова экстренных служб.

Не исключено, что в плане вызова экстренных служб, Росавтодор. Навигатор составит конкуренцию и начавшей свою работу в России ЭРА-ГЛОНАСС. Не так давно ИА REGNUM писало о том, что ЭРА тоже добавит к функционалу новые возможности.

На момент старта приложения в нем будут доступны карты всего мира, а специализированная информация будет представлена только для России.

Кроме того, в агентстве акцентировали внимание на том, что сейчас на рынке много приложений, имеющих сходную направленность. Но ни одно из них не имеет столь широкого набора сведений и расширенных функций, особенно на безвозмездной основе.

О сроках выхода в свет приложения в ведомстве предпочитают не распространяться. Но ранее в СМИ появлялась информация о том, что навигатор от Росавтодора выйдет на рынок в апреле-мае 2017 года.