Барнаул, 14 марта, 2017, 12:58 — ИА Регнум. В скором времени столица Алтайского края получит свой «Арбат», двухуровневую набережную, а также отдельную детскую площадку, пространства для активного и спокойного отдыха. Такой вывод можно сделать из официального сообщения пресс-центра барнаульской мэрии, передает корреспондент ИА REGNUM. Планируется, что после реконструкции в нагорной части города одновременно смогут отдыхать 1400 человек.

Сайт Барнаула Проект «Формирование комфортной городской среды» и туркластер «Барнаул-горнозаводской город»

Сайт Барнаула Проект «Формирование комфортной городской среды» и туркластер «Барнаул-горнозаводской город»

Финансирование туристско-рекреационного кластера «Барнаул — горнозаводской город» предусмотрено в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)». На реализацию концепции федеральный бюджет выделяет 691,6 млн. рублей. Доля местного бюджета в правительственном постановлении от 2014 года определена в размере 200 млн. рублей.

В 2016 году на средства федерального и краевого бюджетов была демонтирована лестница бывшей ВДНХ, террасирован склон и возведена новая архитектурная конструкция.

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Параллельно с этим в исторической части Барнаула возведен новый мост через Барнаулку, а на улице Чехова строится котельная, которая будет обеспечивать теплом объекты туристического кластера.

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В 2017 году, по словам главы администрации Барнаула Сергея Дугина, на реализацию проекта направят средства городского бюджета, а также часть федеральных денег по проекту «Формирование комфортной городской среды». Говоря о том, что конкретно предполагается обустроить на эти деньги, он отметил, что вся территория Нагорного парка (бывшей ВДНХ) будет поделена на зоны.

Сайт Барнаула Проект «Формирование комфортной городской среды» и туркластер «Барнаул-горнозаводской город»

«Самой большой станет зона тихого отдыха в районе храма Иоанна Предтечи. Вторая зона — пространство для активного отдыха. Здесь можно будет прокатиться на колесе обозрения, заняться экстремальными видами спорта, покататься на велосипеде по кольцевой дорожке. Для детей сделают отдельную интересную площадку», — отметил градоначальник.

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Кроме того, смотровые площадки в Нагорном парке будут обустроены и оборудованы биноклями. Там появится беседка для молодоженов, а в более отдаленной перспективе — подвесная канатная дорога, которая свяжет парк Центрального района и его нагорную часть. Также, согласно планам, на двухуровневой 400-метровой набережной создадут легкие ажурные теневые навесы и амфитеатр, зону для скейтбордеров и велосипедистов. Склоны украсят цветочными композициями.

Сайт Барнаула Проект «Формирование комфортной городской среды» и туркластер «Барнаул-горнозаводской город». Набережная

Известно, что общественный совет уже одобрил проект. Кроме того, в 2017 году в рамках создания туркластера заменят ограждение в парке Центрального района. В Барнаул уже прибыли образцы кованых элементов. Не обойдут благоустройством и историческую часть города: улицы Льва Толстого и Мало-Тобольскую. Они, по замыслу авторов проекта, должны превратиться в барнаульский «Арбат».

Как уже сообщало ИА REGNUM, также барнаульский туркластер предполагает строительство четырех гостиниц на 810 мест, девять объектов общественного питания, 20 объектов развлечений и социально-культурного обслуживания и одного спортивного объекта. Коме того, планируется открытие комплекса «Музей под открытым небом «Сереброплавильный завод». Работа строится на основе государственно-частного партнерства.

Помимо федеральных средств, власти региона привлекли еще примерно 2 млрд частных инвестиций.