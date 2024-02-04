Владимир, 14 марта, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Бывший генеральный директор владимирского завода «Автоприбор» Алексей Мельников 14 марта может выйти из-под ареста. Предприниматель пробыл в СИЗО ровно год. Так как ни одно из преступлений, в которых обвиняется Алексей Мельников, не относится к категории особо тяжких, он не может более находится в СИЗО.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Как сообщает портал «ПроВладимир» со ссылкой на представителя СУ СК РФ по Владимирской области Дмитрия Антонова, следствие не может больше ходатайствовать об аресте Алексея Мельникова. Вероятно, мера пресечения будут изменена на подписку о невыезде или домашний арест.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас в отношении экс-директора «Автоприбора» возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет об ущербе в 38 млн рублей. Кроме того, в отношении экс-директора завода возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями, преднамеренном банкротстве ОАО «Завод Автоприбор», растрате имущества завода и неуплате налогов.

В конце февраля 2017 года стало известно, что в отношении Алексея Мельникова возбуждено очередное уголовное дело. На этот раз он подозревается в совершении растраты в особо крупном размере.

В ноябре 2016 года Алексей Мельников был признан виновным в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере. Фрунзенский районный суд Владимира 30 ноября приговорил его к четырем годам лишения свободы условно. В суде было доказано, что с августа 2012 года по октябрь 2013 года он не перечислял в бюджет удержанные с работников предприятия налоги на доходы физических лиц. Ущерб от действий экс-директора завода оценили в более чем 50 млн рублей. По версии следствия, Мельников не перечислил в бюджет Владимирской области 42,6 млн рублей, а в бюджет областного центра — 7,5 млн рублей. В зале суда он был освобожден от исполнения наказания в связи с амнистией в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне.