Севастополь, 14 марта, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Около 50 человек представителей региональных отделений партий провели 14 марта пикет у стен законодательного собрания Севастополя с требованием самороспуска депутатов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Представители севастопольских отделений партий требуют роспуска Заксобрания

«Мы наблюдаем со стороны депутатов саботаж, бездействие. Они не учитывают мнение севастопольцев и не защищают их интересы, — сказал руководитель Севастопольского отделения партии «Великое Отечество» Сергей Бинали. — Законодательное собрание должно уйти в отставку и добровольно отказаться от мандатов».

Среди требований участников пикета к парламентариям — принять поправки к закону «О выборах губернатора Севастополя» и отменить приватизацию 21 ГУПа.

Сегодня, 14 марта, депутаты рассмотрят во втором чтении закон о прямых выборах губернатора. Пакет поправок к закону включает, в том числе, отмену участия в голосовании военнослужащих срочной службы и снижение порога муниципального фильтра.

Пикетчики также требуют поддержать поправку о возможности самовыдвижения кандидатов с тем, чтобы увеличить шансы кандидатов из числа севастопольцев.

Участники акции держали в руках плакаты «В губернаторы — севастопольца», «Позор команде Чалого» и скандировали: «Заксобрание в отставку».

По словам организаторов, они получили разрешение властей, с рекомендацией провести акцию в сквере у памятника Екатерине Второй. В пикете приняли участие представители КПРФ, «Справедливая Россия», «Ветераны России», «Великое Отечество» и другие.