Ростов-на-Дону, 14 марта, 2017, 12:25 — ИА Регнум.



Никитенко Эмилия ИА REGNUM Собака

Ростовский центр безнадзорных животных, который летом 2015 года был на грани закрытия, в этом году планирует реорганизовать свою работу. В первую очередь, учреждение ищет здание для своих питомцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 14 марта.

Городской центр управления численностью безнадзорных животных на сегодняшний день практически полностью укомплектован сотрудниками. Здание на улице Портовой, в котором нашли временный приют собаки и коты, полностью технически оснащено, территория благоустроена.

Волонтёры продолжают сбор средств для стерилизации и вакцинации бездомных животных. Питомцев после всех прививок возвращают в места отлова, снабдив их специальным чипом.

Также специалисты отдают животных в добрые руки, вручая новым хозяевам паспорт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , 1,5 года назад единственное учреждение, которое занимается управлением численностью безнадзорных животных,решением УФАС было закрыто, но жители Ростовской области вступились за центр, и ростовская мэрия заявила о его непрерывной работе. При этом центр должен был выполнить все предписания антимонопольной службы.

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Напомним, жители Ростовской области в последнее время бьют тревогу и заявляют в соцсетях об активизации в регионе живодеров и догхантеров. Несколько примеров ИА REGNUM приводило в феврале 2017 года. Неравнодушные дончане не могут оставаться в стороне и, по возможности, пытаются оказать помощь животным. Жизнь братьям нашим меньшим спасают специалисты ветклиник.

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В Ростовской области с июля 2016 года действует постановление, которое регулирует правила обращения с бездомными животными. В частности, в регионе запрещен безвозвратный отлов животных. Для бродячих собак и кошек предусмотрена схема «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат». Но больных и агрессивных четвероногих всё-таки будут усыплять, но гуманным способом.

В 2016 в южной столице был представлен проект по массовой стерилизации и вакцинации бродячих собак. «Собачий патруль» призван защитить животных от варварской расправы в преддверии мундиаля. Их будут отлавливать, стерилизовать, прививать и чипировать специалисты ещё пока не созданного центра льготной стерилизации животных. Предположительно, в течение пяти-восьми лет поголовье бездомных собак будет сокращено минимум на 80%.

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