Великий Новгород, 14 марта, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Спортсменка Центра спортивной подготовки Новгородской области Анна Елизарова стала серебряным призером юниорского первенства Европы по пауэрлифтингу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента по физической культуре и спорту, Елизарова выступала в весовой категории 57 кг и показала в сумме 392,5 кг.

Sportnov.ru Анна Елизарова

«Это всего на полкилограмма меньше результата победительницы — Сату Пилвас из Финляндии. С отставанием на 50 кг от лидеров бронзовую медаль в весе 57 кг завоевала спортсменка Ханна Чан из Великобритании», — сообщили в спортдепартаменте Новгородской области.

Результат Анны Елизаровой — 140 кг в приседании, 90 кг в жиме лежа и 162,5 кг в становой тяге. В становой тяге Елизарова побила рекорд Европы, а общая сумма в 392,5 кг стала новым рекордом России.

В абсолютном зачете среди юниоров новгородская спортсменка заняла третье место, на втором — Сату Пилвас (Финляндия), на первом — итальянка Карола Гарра.

Тренер спортсменки Алексей Иванищенко отметил, что это первый крупный международный старт Анны Елизаровой.

Соревнования по классическому троеборью проходят в Тистеде (Дания) с 12 по 19 марта.