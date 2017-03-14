Москва, 14 марта, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Присутствие российских военнослужащих на территории Египта и Ливии невозможно: для этого необходима санкция Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил сегодня, 14 марта, глава комитета Совфеда по обороне Виктор Озеров, передаёт «Эхо Москвы».

Mil.ru Российский спецназ

Как пояснил Озеров, комментируя сообщение агентства Reuters о «замеченных» на границе с Ливией «российских военнослужащих», для такой операции нужно было бы обращение властей страны.

По словам Озерова, сообщение о российском спецназе в Египте — не более чем «утка». Он видит в трансляции такой информации желание переключить внимание с попыток Пентагона применить спецподразделения в сирийской регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что в Египте замечены российские беспилотники и 22 военнослужащих ВС России. Никаких подтверждений агентство не представило, упомянув, что руководство Египта не признаёт присутствия российских военных на своей земле.

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Комментируя это сообщение, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что из России на египетскую авиабазу не были отправлены ни военные специалисты, ни беспилотные летательные аппараты.

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Первый заместитель главы комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов («Единая Россия») заявил, что информация вброшена западными СМИ для усиления напряжённости.

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