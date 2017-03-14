Барнаул, 14 марта, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Алтайский государственный университет (АлтГУ) для участия в региональном этапе стартап-тура «Открытые инновации», который пройдет в Барнауле с 16 по 17 марта, готов презентовать проект под названием «Разработка противоопухолевого иммунотерапевтического препарата». Как сообщили сегодня, 14 марта, в пресс-службе вуза, это совместная разработка Российско-американского противоракового центра АлтГУ, СКБ «Умник» АлтГУ и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск).

Светлана Шаповалова Алтай

Известно, что за основу разрабатываемого учеными препарата взят фибронектин — устойчивый к различного рода вредным воздействиям белок, который способен выступить в качестве «курьера» по доставке лекарственного препарата в пораженную опухолью клетку человека.

«По идее человек может сам излечиться от опухоли с помощью собственных внутренних ресурсов организма, но опухолевые клетки блокируют иммунный ответ организма. Поэтому, чтобы иммунитет сам распознал опасность, исходящую от клеток опухоли, мы посылаем ему курьера-фибронектин, который доставит в организм человека лекарство-пептид, способное привести в действие механизм защиты против опухоли», — пояснил один из разработчиков проекта Даниил Шаньшин.

По его словам, исследователи из АлтГУ уже отобрали определенную группу пептидов-блокаторов и ведут работу по получению химерной молекулы включающая фибронектин и отобранные пептиды, и затем состоится апробация препарата.

В дальнейшем планируется, что данный препарат будет изготавливаться в форме быстрорастворимого порошка или жидкости для инъекций. Ученые заявляют, что аналогов данному препарату в России пока не существует.

Всего для участия в региональном этапе стартап-тура «Открытые инновации» студенты и молодые ученые АлтГУ представят экспертам Фонда «Сколково» 20 инновационных разработкок в области агробиотехнологий, биомедицины, промышленных и IT-технологий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, среди причин смертности онкологические заболевания занимают в России второе место. Startup Tour — это наиболее масштабное роад-шоу Фонда Сколково, которое ищет перспективные проекты в сфере высоких технологий и развивает компетенции начинающих стартап-команд. Инновационный центр «Сколково» уже несколько лет собирает вокруг себя лучшие проекты и поднимает предпринимательскую активность в разных городах c помощью конкурса стартапов.