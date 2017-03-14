Астана, 14 марта, 2017, 11:59 — ИА Регнум. На учебу в Турцию отправились 30 имамов из Казахстана. Их проводил верховный муфтий республики, председатель Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) Ержан кажы Малгажыулы. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает пресс-служба ДУМК.

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«Казахстанские религиозные служители будут проходить 2-месячный курс обучения в Центре повышения квалификации имамов в городе Болу. (…) обучение наших имамов в Турции осуществляется в рамках соглашения между Духовным управлением мусульман Казахстана и Управлением по делам религии Турции», — говорится в сообщении.

В ДУМК уточнили, что всего с 2002 года обучении в Турции прошли 209 имамов из Казахстана.

Добавим, в январе 2017 года управление отчиталось о своей работе за 2016 год. Из отчета следует, что в прошлом году ДУМК пригласил 31 иностранного религиозного специалиста «в целях развития религиозной деятельности»: 11 турецких и 20 египетских преподавателей, приехавших сроком на три года. Что касается Египта, то здесь в 2016 году 2-месячное обучение прошли 5 имамов из Казахстана.

ДУМК занимается религиозной грамотностью не только служителей, но и населения в целом.

«В текущем году (2016 — ИА REGNUM ) в мечетях 28 000 лиц прошли курсы по обучению религиозной грамотности. В настоящее время в 785 мечетях функционируют курсы по обучению религиозной грамотности. В 2016 году 74 177 лиц (51 474 мужчин, 22 703 женщин) принимали участие на курсах по обучению религиозной грамотности. В летних курсах по обучению религиозной грамотности для детей приняли участие 22 739 учеников», — говорилось в отчете управления (орфография сохранена).