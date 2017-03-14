Москва, 14 марта, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации сожалеют о решении Совета Европейского союза продлить ограничительные меры в отношении российских и украинских граждан. Об этом журналистам заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой обнародованы на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Санкции

«Решение Совета ЕС вызывает сожаление, — говорит представитель МИД РФ. — Ситуация с выполнением Минских соглашений действительно менялась мало из-за нежелания Киева выполнять свои обязательства по данным документам».

Захарова добавила, что ответный российский «стоп-лист» также продолжит действовать.

«Это не наш выбор», — отметила она.

13 марта пресс-служба Совета Европейского союза сообщила, что Совет ЕС продлил еще на шесть месяцев санкции против российских граждан и юридических лиц. В черном списке ЕС остаются 146 человек (большинство из них граждане РФ, есть также граждане Украины, ДНР и ЛНР), а также 37 юридических лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции против РФ были введены в 2014 году на фоне гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сначала под ограничения, объявленные Вашингтоном и Брюсселем, попали отдельные физические лица и компании, в дальнейшем санкции расширились на целые секторы экономики РФ.

Ответной мерой властей РФ стало введение эмбарго на ввоз продовольствия из стран, поддержавших санкции против Москвы.

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