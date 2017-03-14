В Подмосковье планируется построить порядка 240 школ
Красногорск, 14 марта, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Порядка 240 общеобразовательных школ необходимо построить в Подмосковье за следующие четыре года. Об этом сегодня, 14 марта, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства, сообщается на сайте облправительства.
«Очень масштабная программа. Здесь я обращаю внимание строительного блока — программа должна быть четко расписана и своевременно реализована», — отметил Воробьев.
Глава региона напомнил, что за пять лет в Московской области построили 340 детских садов.
По словам министра стройкомплекса Подмосковья Сергея Пахомова, с 2013 по 2016 год в Подмосковье было построено 356 дошкольных образовательных учреждений и 80 школ. В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 28 дошкольных образовательных учреждений.
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Как сообщало ИА REGNUM, с 2016 по 2018 год в Московской области запланировано строительства 56 общеобразовательных учреждений. В общей сложности в новых школах будет создано порядка 37 тысяч учебных мест.