Красногорск, 14 марта, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Порядка 240 общеобразовательных школ необходимо построить в Подмосковье за следующие четыре года. Об этом сегодня, 14 марта, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства, сообщается на сайте облправительства.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

«Очень масштабная программа. Здесь я обращаю внимание строительного блока — программа должна быть четко расписана и своевременно реализована», — отметил Воробьев.

Глава региона напомнил, что за пять лет в Московской области построили 340 детских садов.

По словам министра стройкомплекса Подмосковья Сергея Пахомова, с 2013 по 2016 год в Подмосковье было построено 356 дошкольных образовательных учреждений и 80 школ. В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 28 дошкольных образовательных учреждений.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 2016 по 2018 год в Московской области запланировано строительства 56 общеобразовательных учреждений. В общей сложности в новых школах будет создано порядка 37 тысяч учебных мест.