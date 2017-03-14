Краснодар, 14 марта, 2017, 11:30 — ИА Регнум. В Краснодаре проверят техническое состояние городского транспорта. Рейды проведут сотрудники МВД. Также в рамках своей компетенции будет привлечен городской департамент транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды. Об этом было заявлено на аппаратном совещании в мэрии кубанской столицы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации 14 марта, такие меры было решено принять после недавнего ЧП с автобусом малой вместимости, обслуживающим один из городских маршрутов.

Kubtransport.info Автобус ПАЗ

Проверки будут проведены уже в ближайшее время. Особое внимание планируется уделить техническому состоянию подвижного состава. Как пояснил глава города Евгений Первышов, основная задача — проверить работу общественного транспорта, обслуживающего муниципальные маршруты, не только в части технического состояния транспортных средств, но соблюдения водителями ПДД, а также устранить нарекания, на которые указывают жители краевого центра.

«На работу городских автобусов, прежде всего — коммерческих перевозчиков, поступает много замечаний от горожан. В частности, имеются факты, когда водители пассажирского транспорта демонстрируют «лихую езду», останавливаются не на остановках, подбирают или высаживают пассажиров там, где им заблагорассудится», — добавил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 12 марта загорелся автобус малой вместимости ПАЗ, 2015 года выпуска, которым осуществляются пассажирские перевозки по муниципальному городскому маршруту №106А. Произошло возгорание моторного отсека автобуса. Водитель своевременно остановил машину и помог пассажирам эвакуироваться. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки транспортного средства. Известно, что транспортное средство эксплуатируется ООО «Кубань», являющимся лицензированным перевозчиком.

Прокуратура Прикубанского района уже начала проверку по факту инцидента. По ее итогам будет рассмотрен вопрос об уголовно-правовой оценке действий руководителя организации на предмет оказания услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности.

В Краснодаре в последние несколько лет проводится работа по замене автобусов малой вместимости из парка частных перевозчиков на современные и комфортные автобусы. Так, в 2015 году на маршруты вышли 170 новых автобусов, работающие на газомоторном топливе. Техника была приобретена в рамках федеральной программы. Пополнился краснодарский автопарк общественного транспорта новым подвижным составом и в январе 2017 года. Так, например, частная компания «Транзит-авто» приобрела 11 машин вместимостью до 53 человек. Ранее в распоряжении перевозчика находились только микроавтобусы, которые рассчитаны всего на 26 пассажиров. В планах компании — закупить к лету еще 30 таких автобусов.

По данным сайта kubtransport.info, на середину 2016 года подвижной состав автопредприятий Краснодара насчитывал 337 единиц транспорта, причем 102 из них были приобретены на средства администрации Краснодара и переданы на баланс автопредприятий по договорам аренды.

Добавим, что крупнейшим муниципальным оператором общественного транспорта Краснодара является МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление». Оно осуществляет перевозки по 15 трамвайным, 16 троллейбусным и 33 автобусным маршрутам. В будни на маршруты выходят около 211 трамваев, 175 троллейбусов и 111 автобусов, 40 из которых — низкопольные. Всего в парке — 600 единиц подвижного состава: около 270 трамваев, 190 троллейбусов и 140 автобусов.