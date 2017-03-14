Екатеринбург, 14 марта, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Территория около Центрального стадиона Екатеринбурга оцеплена полицией, проводятся плановые учения, об этом сообщает 14 марта пресс служба ГУ МВД Свердловской области.

Vitaly V. Kuzmin ОМОН

Жители рассказывают, что полицейские одеты в бронежилеты и каски, внутрь оцепленной территории сотрудники правоохранительных органов пускают только при предъявлении паспорта. На улице Репина, проходящей вдоль стадиона, каждые 20 метров стоит наряд ППС и пожарные машины. Производится эвакуация автомобилей, припаркованных вдоль улицы.

Руководитель пресс-службы регионального Управления МВД Валерий Горелых сообщает, что причина оцепления не связана с криминальными событиями, производятся плановые совместные учения МВД, ФСБ и Росгвардии. Службы занимаются отработкой взаимодействия на территории спортивных объектов.

Напомним, 20 февраля жителей города напугали события, происходившие в микрорайоне Химмаш. На всех транспортных остановках микрорайона, у банков и на выезде с Кольцовской автодороги стояли вооруженные люди и автомобили полиции. Пресс-служба ГУ МВД тогда сообщила, что проводятся совместные учения МВД и ФСБ.