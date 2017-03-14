Махачкала, 14 марта, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Врачи Карабудахкентской центральной районной больницы и работники 24 образовательных организаций района с декабря 2016 года не получали зарплату. Нарушение было выявлено после проверки сообщений в надзорный орган. Зарплату не платили в администрациях сел Гели, Гурбуки и Доргели, сообщили ИА REGNUM 14 марта в прокуратуре Дагестана.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

Надзорный орган возбудил административные дела по статье «Нарушение трудового законодательства» в отношении глав трех вышеназванных сел, главврача районной больницы и директоров 24 учреждений образования. Главам администраций еще пяти сельских поселений прокуратура внесла представления об устранении нарушений трудового законодательства.

Ранее ИА REGNUM сообщал о многомиллионных задолженностях по зарплатам в Дагестане. На ноябрь 2016 года перед 448 работниками образовалась задолженность в сумме 27 млн рублей. Большая часть долгов была выявлена в производственной сфере. Так, Избербашский завод имени Плешакова задолжал своим работникам более 19 млн рублей.

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