Барнаул, 14 марта, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Участок российско-казахстанской границы в Алтайском крае является весьма напряженным. Об этом свидетельствуют данные о незаконной миграции Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, обнародованные сегодня, 14 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова Алтай

Только с начала 2017 года сотрудники ведомства выявили в пунктах пропуска более 30 граждан (россиян и иностранцев), находившихся в федеральном и межгосударственном розыске за совершение преступлений. А всего в 2016 году за совершение уголовно наказуемых деяний на российско-казахстанской границе было выявлено свыше 170 граждан.

Одно из последних задержаний произошло в автомобильном пункте пропуска «Кулунда». Как выяснилось, житель Республики Узбекистан попал в межгосударственый розыск за совершение убийства (ст.105 Уголовного Кодекса Российской Федерации). В июле 2016 года сотрудникам УФСБ по Алтайскому краю удалось задержать иностранца, которого не могли отыскать с 2013 года. Мужчина возглавлял районный отдел полиции в одной из стран СНГ, и за вознаграждение в 20 тысяч долларов закрыл уголовное дело на руководителей коммерческой фирмы. Избежать наказания он намеревался, путешествуя по городам Сибири.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край находится в числе территорий, к которым проявляют особый интерес спецслужбы и организации зарубежных стран. В прошлом году алтайские чекисты пресекли транзитный канал перемещения граждан из стран с повышенной террористической опасностью в Западную Европу через территорию России.

Также известно, что в прошлом году на территории края иностранными гражданами и лицами без гражданства было совершено 490 преступлений, а это почти на четверть больше, чем в 2014 году.