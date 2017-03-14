Ростов, Ярославская область, 14 марта, 2017, 11:12 — ИА Регнум. В ночь с 13 на 14 марта в 23.35 в Ярославской области произошло ДТП, в результате которого погибло четверо взрослых и ребенок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.

76.мвд.рф Машина, попавшая в аварию

В Ростовском районе на 169-м километре трассы «Холмогоры» столкнулись автомобили «Киа Рио» и «Даймлер Бенц». ДТП произошло между деревнями Дертники и Кулаково. 25-летний водитель «Киа» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с грузовиком «Мерседес», за рулем которого находился 22-летний мужчина.

В результате этой аварии погибли все, кто находился в «Киа Рио»: двое 25-летних жителей Вологодской области, 25-летний житель Архангельской области, мальчик (предположительно 11-ти лет, его личность устанавливается) и 24-летняя жительница Вологодской области. Женщина была доставлена в больницу, но, к сожалению, скончалась от полученных травм.

«Машина выехала на встречную полосу, скорее всего водитель заснул. Вся, находившиеся в ней, погибли. Среди вещей мы нашли два спартаковских шарфа. Вероятно, они возвращались с футбольного матча «Спартак» — «Анжи», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM диспетчер ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск Федерального дорожного агентства» Александр Мантров.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Это уже вторая смерть болельщиков «Спартака» за последнее время. В предыдущем туре в Краснодаре под колесами троллейбуса погиб еще один фанат лидера чемпионата.