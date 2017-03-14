Великий Новгород, 14 марта, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Избрание представителя Общественной палаты Новгородской области в состав Общественной палаты РФ состоится в Великом Новгороде на общем собрании региональной палаты 17 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 14 марта, в Общественно-аналитическом центре, обеспечивающем информационное сопровождение деятельности Общественной палаты Новгородской области.

Vanderlindenma Выборы

Новый представитель региона в Общественной палате РФ будет избран на три года тайным голосованием. Предполагается, что оно заседание пройдёт в закрытом для прессы режиме.

С 2014 года Общественную палату Новгородской области в федеральной Общественной палате представляет директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев — бывший советник бывшего губернатора региона Сергея Митина.

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В настоящее время на сайте региональной общественной палаты проводится опрос. Интернет-пользователям предлагают из 31 члена палаты выбрать того, кто «обладает безупречной репутацией, достаточными компетенциями и опытом для представления интересов Новгородской области в составе Общественной палаты Российской Федерации». Пока в опросе, который продлится до 16 марта, приняли участие 117 человек. Итоги голосования не раскрываются.