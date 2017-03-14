Архангельская область, 19 апреля, 2006, 15:40 — ИА Регнум. 1971 объект культурного наследия Архангельской области состоит на государственном учете. 552 федерального и 1419 - местного значения, в том числе 179 - археологии, 9 - монументального искусства, 59 - истории, 1729 - архитектуры. Как сообщили ИА REGNUM в комитет по культуре администрации Архангельской области, такие данные озвучила на 38-м расширенном пленуме Всероссийского общества охраны памятников истории культуры председатель комитета по культуре администрации Архангельской области Ирина Губина .

По ее словам, в целях сохранения культурного и природного наследия в 2001-2005 годах были проведены научно-изыскательские, проектные, ремонтно-реставрационные, противоаварийные и восстановительные работы более чем на 60 объектах культурного наследия Архангельской области, в том числе на территории Соловецкого архипелага, национального парка "Кенозерский", Государственного музея деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы".

Всего с начала 2006 года на проведение ремонтно-реставрационных работ на недвижимых памятниках истории и культуры направлено 249,9 млн. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 205,1 млн. рублей, областного - 35,2 млн. рублей, за счет иных источников (Министерства окружающей среды Норвегии) - 9,6 млн. рублей. Комитетом по культуре администрации области организована и продолжена работа по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия, оказанию методической и консультационной помощи органам местного самоуправления в части осуществления ими полномочий в данной сфере, инвентаризации объектов культурного наследия, расположенных на территории Архангельской области, подготовке охранных документов с собственниками и пользователями памятников истории и культуры.