Ростов-на-Дону, 14 марта, 2017, 10:54 — ИА Регнум. В Ростовской области на малой родине погибшего в Сирии морпеха Александра Позынича будет установлен памятник. С инициативой об увековечении памяти новочеркассца выступил городской «Центр социальных инициатив», передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

Donland.ru Награды Александра Позынича

Организаторы считают, что герой должен «вернуться» в свой родной микрорайон, где он проживал с семьей до трагической гибели в Сирийской Республике. Предположительно, памятник откроют в мае текущего года.

Помимо мемориала на улице Мацоты, предлагается посадить аллею имени морпеха. Идею поддержали на лесохозяйственном факультете местного инженерно-мелиоративного института имени А. К. Кортунова, студенты которого уже предложили варианты озеленения территории.

Напомним, житель Новочеркасска погиб в Сирии 24 ноября 2015 года. Вертолет, на котором матрос отправился в поисково-спасательную экспедицию, был обстрелян террористами. Александр Позынич получил смертельные ранения. Посмертно морпех был награжден орденом Мужества.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, военнослужащий похоронен на Аллее Славы в родном городе. Имя Александра Позынича носит школа, в которой он учился.

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