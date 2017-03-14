Таллин, 14 марта, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Исследование структуры сельского хозяйства Эстонии по итогам 2016 года свидетельствует о снижении общего количества сельско-хозяйственных учреждений, увеличении арендуемых земель и общей площади сельхозугодий. Об этом ИА REGNUM сегодня, 14 марта, сообщили в Департаменте статистики Эстонии.

Алексей Веницианов. На пашне. Весна

Так, за три последних года число хозяйств, занимающих не менее гектара сельско-хозяйственных площадей или продающих производимую ими сельхозпродукцию сократилось на 2500 (до 16 700 хозяйств или на 13%). В основном, закрывались молочные или свинофермы. За десять лет прекратили деятельность 6600 сельских хозяйств, или 28%.

В результате перераспределения земли сельскохозяйственнного назначения она от разорившихся хозяйств или сменивших направление деятельности перешла к другим фермерам, то есть за последние несколько лет в Эстонии практически не зафиксировано брошенных сельхозугодий. Произошло это благодаря росту аренды земельных угодий для сельхозработ, отметили в департаменте. За 10 лет примерно на 88 000 га увеличилась и общая площадь сельхозугодий — до 995 тысяч га. В том числе и за последние три года — на 37 000 га.

На сентябрь 2016 года в Эстонии также насчитывалось 6970 хозяйств, занимающихся разведением сельскохозяйственных животных, домашней птицы и пчел. При этом с 2006 года число таких хозяйств сократилось в два раза. В основном, речь шла о небольших хозяйствах индивидуальных предпринимателей семейного типа. В молочной отрасли за последние три года закончили деятельность 790 хозяйств, или каждое третье. Две трети таких хозяйств содержали от одной до двух коров. В пять раз уменьшилось количество свиноферм, в большинстве своем также с минимальным количеством животных.

В Эстонии — высокая доля крупных сельхозпроизводителей: 8% сельских хозяйств (1300) производят более 81% всей сельхозпродукции страны. Они используют 67% всех сельхозземель и 81% поголовья всех сельхоз животных. Это крупные производства: 63% молочных коров страны приходятся на хозяйства, где обслуживается не менее 300 коров. 97% всех свиней страны выращивается на крупных свинофермах (не менее 1000 голов). Не менее 97% всей птицы — в хозяйствах, где одновременно находятся не менее тысячи птиц.

Эксперты отмечают, что сохранение малых сельхозучреждений — явление типичное, скорее, для Восточной Европы, чем для западной. Несмотря на то, что в общей доле продукции доля сверхмалых ферм (менее 4000 евро экономической дятельности) не так заметна, они количественно по-прежнему преобладают — 54% от общей доли.

За последние 10 лет также выросла доля арендованных сельхозугодий: с 55% в 2006 году до 65% в 2016 году. За три последних года рост составил 4%. Больше всего арендуют такие земли крупные юридические лица. При этом, чем больше сельхозугодие, тем чаще оно сдается в аренду: если территорию до 10 га обычно обрабатывает ее владелец, то из 100 га земли владелец обрабатывает порядка трети, а остальное отдает в аренду.