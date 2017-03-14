Москва, 14 марта, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Для большинства жителей России конкурс «Евровидение» является известным событием. Только 8% ничего о нем не слышали. Отношение к нему можно охарактеризовать как позитивно-нейтральное. Так, положительные оценки сегодня дает 51%, нейтральные — 27%. Доля негатива в 2017 году (12%) более чем в два раза превысила показатель 2009 г. (5%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Albin Olsson Евровидение

За участие российского конкурсанта на «Евровидении», которое должно пройти в этом году на Украине, высказались 64% опрошенных, против — 30% (среди сторонников КПРФ — 44%, среди респондентов пенсионного возраста — 37%).

Трансляцию финала «Евровидения-2017» планирует смотреть 41% опрошенных. Потенциальная аудитория состоит преимущественно из женщин (52%), людей 60 лет и старше (52%), тогда как мужчины (27%) проявляются куда меньший интерес.

С годами популярность музыкального конкурса в России снизилась: если в 2009 г. не намеревались следить за финалом 37%, то в нынешнем году — уже 54%.

Опрос проведен 7−8 марта 2017 года. В опросе принимали участие жители России в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.