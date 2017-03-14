Пекин, 14 марта, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Цзянси сообщила о четырёх новых случаях заражения местных жителей смертельно опасным вирусом H7N9, который также известен как птичий грипп.

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В заявлении главного провинциального медицинского органа отмечается, что один из пациентов был доставлен в больницу в критическом состоянии, и несмотря на все усилия медиков, мужчина умер спустя несколько часов после госпитализации, пишет «Сина синьвэнь».

Всего с начала 2017 года на территории провинции Цзянси были зарегистрированы 36 случаев заражения граждан, 12 из которых закончились летальным исходом. В настоящее время медицинская помощь оказывается 18 пациентам, 6 из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще 6 человек полностью выздоровели и уже выписаны из больницы.

Власти провинции Цзянсу усилили карантинный контроль, в настоящее время в ряде крупных городов провинции приостановлена торговля живой домашней птицей. Запрет продлится еще 2 недели.

Вирус H7N9 впервые был обнаружен в марте 2013 года. Пик заболеваемости приходится на зиму и весну.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 13 марта Национальная комиссия здравоохранения и планирования семьи КНР сообщила о 26 новых случаях заражения смертельно опасным вирусом H7N9, также известным как птичий грипп. Несмотря на все усилия медиков, троих пациентов спасти не удалось.