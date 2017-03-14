Пермь, 14 марта, 2017, 10:35 — ИА Регнум. В Перми в районе Заостровки жители многоквартирного дома почти месяц обходились без газа, об этом 14 марта сообщает сайт телекомпании «Ветта».

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

После плановой проверки, проведенной газовой службой, 20 февраля жителям одного из многоквартирых домов отключили газ. Газовики обнаружили в нескольких квартирах нарушения эксплуатации оборудования, помимо этого, ими были выявлены проблемы с герметичностью системы. Вдобавок к этому, проверяющие сотрудники в многие квартиры не попали. В итоге, они перекрыли газоснабжение в обоих подъездах дома.

«Обрезали трубу, — всё, что они тут сделали. Мы остались без газа. С двадцатого числа сидим», — сообщает проживающая в этом доме Елена Гладышева.

Гражданка рассказывает, что у неё маленький ребенок, а у её соседки четверо детей. Поскольку в доме горячая вода нагревается в газовых колонках, жители дома остались еще и без горячей воды. 9 марта газовики вновь пришли с проверкой, но в итоге, они дали газ только в первый подъезд, поскольку не смогли попасть в некоторые квартиры второго.

Руководитель отдела внутридомового газового оборудования «Газпром газораспределение Пермь» Наталья Морсковатых указывает на то, что собственники квартиры должны содержать оборудование в исправности и должны обеспечить персоналу газовой службы доступ к оборудованию при проведении плановых проверок. Руководитель службы сообщает, что данная ситуация является типичной, но обычно, её удается решить за несколько дней. В данном случае ситуацию усугубило то, что в феврале и марте были длинные праздники.

«Если собственник не пускает в своё жильё и не даёт возможность проверить, хотя бы состояние газоиспользующего оборудования, а в его квартире как раз и находиться эта утечка газа, то получается он мало того, что сам себя наказал, остался без газа и горячего водоснабжения, так он ещё наказал весь подъезд», — подчеркнула начальник отдела.

На данный момент известно, что стояк в подъезде, в котором проживает Елена Гладышева подключили к газовой системе.

Напомним, 17 ноября 2016 года компания «Газпром межрегионгаз Пермь» отключила от газа многоквартирный дом в микрорайоне Балатово, причиной послужило отсутствие договора на обслуживание газового оборудования. Компания сообщала, что отключение грозило еще 200 домам в Перми.