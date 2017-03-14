Стокгольм, 14 марта, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Люди, имеющие детей, живут дольше. Причем в большей степени это сказывается на представителях сильного пола — к такому выводу пришли ученые из Каролинского института в Швеции, опубликовавшие свою работу в журнале Journal of Epidemiology & Community Health.

Кирилл Лемох. Родительская радость

На протяжении многих лет специалисты наблюдали за соотечественниками старше 60 лет, родившимися в период с 1911 по 1925 год. В исследовании, завершившемся в 2014 году, участвовали 704 тыс. мужчин и 725 тыс. женщин, ученых интересовало их семейное положение, количество и пол детей.

Как оказалось, люди, имеющие хотя бы одного ребенка, живут дольше по сравнению с бездетными. Эта закономерность ярче проявляется у мужчин. К примеру, 80-летний мужчина, по оценкам ученых, может рассчитывать еще на 7 лет жизни, в то время как его ровесник, имеющий детей — на 7,7 лет. Женщины того же возраста могли дожить до 88,9 и 89,5 лет соответственно.

Исследователи отмечают, что к такому результату приводят несколько факторов. Один из них — забота повзрослевших детей о пожилых родителях. Другой состоит в том, что семьи с детьми, как правило, придерживаются более здорового образа жизни.

Вместе с тем авторы исследования говорят о том, что наличие или отсутствие детей влияет на продолжительность жизни в зрелом возрасте. Ранее воздействие этого фактора не заметно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские ученые из Университета Юты в Солт-Лейк-Сити назвали наиболее благоприятный возраст для создания семьи. По их мнению, жениться молодым людям стоит после получения высшего образования, в возрасте 22−26 лет. В этот период повышается уровень ответственности и образованности, человек способен обеспечить себе заработок.

Напротив, люди, заключившие брак до 23 лет, достаточно часто разводятся — они еще морально и социально не готовы к семейной жизни, считают ученые. Быстро распадаются семьи и у тех, кто принял решение о свадьбе спустя короткое время после знакомства. Отношения складываются гораздо лучше у тех пар, которые до заключения брака встречались более двух-трех лет.

Читайте также: Назван самый благоприятный возраст для вступления в брак