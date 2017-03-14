Самара, 14 марта, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Участник картельного сговора в сфере здравоохранения в Самарской области на 4 млрд рублей ООО «Современные медицинские технологии» («СМТ») снова в эпицентре скандала, на этот раз по поводу незаконного сбыта незарегистрированного высокотехнологичного медицинского оборудования на 150 млн рублей. В отношении руководства фирмы возбуждено три новых уголовных дела, сообщает ИА REGNUM.

Ван Гог. Палата арльзкой больницы

В Самарской области Росздравнадзором совместно с органами прокуратуры предотвращен незаконный сбыт незарегистрированного высокотехнологичного медицинского оборудования на сумму в 150 млн рублей, поставленного в самарские больницы фирмой ООО «Современные медицинские технологии». Такую информацию предоставила пресс-служба Росздравнадзора.

Прокуратурой Самарской области в ходе проверочных мероприятий было выявлено, что в рамках исполнения госконтракта ООО «Современные медицинские технологии» поставило в две больницы региона высокотехнологичное медицинское оборудование, качество которого вызвало сомнение: в ГБУЗ Самарская городская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова — два магнитно-резонансных томографа с принадлежностями («Brivo MR355» стоимостью 74 млн 546 тыс. 250 рублей и «i_Open» стоимостью 38 млн 415 тыс. рублей) и в ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина» — открытый комплекс реанимационный «Panda iRes» с принадлежностями стоимостью 37 млн 443 тыс. 384 рублей.

Для определения качества медицинского оборудования были привлечены эксперты Росздравнадзора, которые, проведя проверку томографов и реанимационного комплекса, документально подтвердили, что данные изделия не зарегистрированы на территории Российской Федерации и, соответственно, не могут применяться при лечении пациентов.

Следственным комитетом РФ по Самарской области в отношении сотрудников ООО «Современные медицинские технологии» возбуждено три уголовных дела по статьям «Производство, сбыт или ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных лекарственных средств или медицинских изделий» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СУ СКР региона привлекло к уголовной ответственности за должностные преступления заместителя министра здравоохранения Самарской области. Поводом послужило расследование УФАС региона, признавшего министерство здравоохранения области, ООО «ЦЭХ-Здоровье», ООО «Современные медицинские технологии», ООО «Медсимвол», ООО «ДжиИ Хэлскеа» и областную клиническую больницу им. Д.В. Середавина виновными в антиконкурентных соглашениях — картельном сговоре при госзакупках в сфере здравоохранения на 4 млрд рублей.

«Это один из крупнейших сговоров на торгах в сфере здравоохранения. Сумма закупки составила более 4 млрд рублей. Всех хозяйствующих субъектов, участвовавших в антиконкурентном соглашении, не зависимо от того, выиграли ли они торги, ожидает штраф до 50% от начальной (максимальной) цены предмета торгов. Должностные лица министерства здравоохранения и хозяйствующих субъектов будут привлечены к уголовной ответственности», — такое заявление сделал начальник УФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

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В мае 2016 года в Самарской области было возбуждено уголовное дело в отношении директора и заместителя директора ООО «Современные медицинские технологии», а также замминистра здравоохранения по статьям УК РФ «Коммерческий подкуп», «Злоупотребление должностными полномочиями».

В январе 2014 года на принципах государственно-частного партнерства был заключен инвестиционный меморандум на строительство в Самаре современного кардиоцентра, документ подписали губернатор Николай Меркушкин и директор ООО «Современные медицинские технологии» Сергей Шатило. В соответствии с договором компания-инвестор обязалась вложить в кардиоцентр 3 млрд рублей.

2 сентября 2015 года в ООО «Современные медицинские технологии» прошли обыски. В отношении компании, принадлежащей самарскому бизнесмену Алексею Шатило, региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по факту неуплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Компания подозревается в том, что в 2011 и 2012 годах не уплатила налоги на сумму около 33 млн рублей.

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