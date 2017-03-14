Москва, 14 марта, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил письма поддержки генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и участнице конкурса «Евровидение» Юлии Самойловой, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

Panorama Severa TV Channel Юлия Самойлова

«Трансляции «Евровидения» смотрят миллионы зрителей. Появление на сцене этого конкурса певицы в инвалидной коляске — своеобразное послание, символ того, что у всех есть равный потенциал для самовыражения», — говорится в письме Эрнсту.

Парламентарий считает, что это можно назвать гуманитарным шагом, поскольку он будет способствовать изменению отношения российского общества к людям с ограниченными возможностями здоровья. «Не сомневаюсь, что эмоциональная поддержка Юлии будет беспрецедентной, что, в свою очередь, придаст ей дополнительные силы», — отмечает депутат.

В письме Самойловой Нилов написал: «Вы уже победили! Храни и помогай Вам Господь!».

Песня, которую на «Евровидении» исполнит Юлия Самойлова, называется «Flame is Burning».

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Вместе с тем советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что российскую певицу Юлию Самойлову следует допустить к участию в конкурсе «Евровидение» на территории Украины, но при этом привлечь её к ответственности за посещение Крыма. По мнению Геращенко, отбор кандидатуры для участия в песенном конкурсе проходил «под жёстким контролем Кремля», в результате чего от России на «Евровидение» была выдвинута певица, выступавшая с гастролями в Крыму.