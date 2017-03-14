Пекин, 14 марта, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 14 марта 2017 г. паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,9118 юаня за доллар. Таким образом ЦБ КНР ослабил национальную валюту еще на 130 базисных пунктов.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Власти КНР настроены оптимистично: как отмечают в Пекине, колебания национальной валюты являются нормой и не сигнализируют о каких-либо проблемах в экономике страны. По мнению чиновников министерства финансов КНР, ослабление национальной валюты является временным явлением, пишет «Синьхуа».

Валютные резервы Китая упали ниже трех триллионов долларов США до отметки 2,99 трлн долларов в январе. Однако, по мнению эксперта, это не несет за собой серьезных последствий, а отметка в три триллиона является только лишь психологической.

Согласно последним прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), рост ВВП Китая остановится на отметке 6,5% в ожиданиях продолжения политики экономической поддержки. Однако, ВВП страны в 2016 году вырос на 6,7%, что является самым низким, хоть и запланированным показателем за последние три десятилетия.

За последние 14 месяцев юань «подешевел» по отношению к американскому доллару более чем на 4%. Западные экономисты опасаются, что из-за целенаправленной девальвации национальной валюты КНР могут пострадать мировые рынки.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 13 марта китайский юань укрепился на 135 базисных пунктов, остановившись на отметке 6,8988 юаня за доллар.