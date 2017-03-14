Калуга, 14 марта, 2017, 09:59 — ИА Регнум. 118 старых лифтов заменят в 36 многоквартирных домах Калужской области в 2017 году. Замену проведут за счет взносов на сумму 220 миллионов рублей, собранных Фондом капитального ремонта. Об этом 14 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель регионального фонда Нина Борисова.

kaisender Лифт

Заменить лифты планируется в Калуге, Обнинске, Малоярославце и в Кременках Жуковского района. Работы с опережением графика проводит подрядная организация ООО «РусЛифт». По условиям конкурса и заключенных договоров замена лифтов должна быть завершена до конца апреля 2017 года.

С 6 по 9 марта проходила приемка лифтов в городе Кременки Жуковского района, где в семи многоквартирных домах на новые заменили 21 лифт. Стоимость работ составила 38 миллионов рублей. За два года в городе заменили 32 подъемника. Стоит отметить, что программа капитального ремонта в Кременках подразумевает, что после 2019 года в планах по замене лифтового оборудования останется только один многоквартирный дом.

В Малоярославце комиссия оценила качество работ по установке новых лифтов 10 марта. Этот город впервые попал в смету работ по замене лифтового оборудования. Его заменили в доме № 32а по улице Кирова. Стоимость работ составила 7,35 миллиона рублей.

В Калуге сдача в эксплуатацию новых лифтов планируется в марте 2017 года. Всего заменят 57 лифтов в 15 многоквартирных домах. На новые лифты из Фонда капитального ремонта выделили порядка 107 миллионов рублей.

Последним в графике работ по замене лифтового оборудования станет Обнинск, где в 13 многоквартирных домах появится 36 новых лифтов на общую сумму около 38 миллионов рублей.

«За три года действия в Калужской области программы капитального ремонта за счет средств, которые собственники уплатили в Фонд капитального ремонта, в нашей области заменят 373 лифта, отслуживших свой срок. Это лучший ответ сомневающимся в вопросе — на что потрачены их деньги», — заявила Борисова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , на программу по капитальному ремонту в 2017 году в калужском регионе планируется потратить порядка 890 миллионов рублей. Работы проведут в 382 многоквартирных домах 22 муниципальных районах области и двух городских округах — Калуге и Обнинске.