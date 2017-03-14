Рыбинск, Ярославская область, 14 марта, 2017, 09:56 — ИА Регнум. На сайте администрации Рыбинска Ярославской области начался опрос, который должен выявить востребованность и социальную значимость разных видов общественного транспорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Руководство «Рыбинскэлектротранса» опасаются, что власть готовит общественное мнение к вытеснению троллейбусов с ряда городских маршрутов.

Rybinsk.ru Троллейбус в Рыбинске

В феврале администрация города попросила «Рыбинскэлетротранс» подготовить данные о числе не вышедших на линии машин и количестве ДТП. На следующий рабочий день на оперативном совещании у мэра Дениса Добрякова озвучили цифры, где говорилось о том, что троллейбус работает плохо.

«Мы предоставили данные по потерям за весь год. Сюда же вошли рейсы, которые отменили из-за шествий по Крестовой и других мероприятий, не расчищенных дорог, раскопок по коммунальным авариям и так далее. Затем нас обвинили в том, что у нас много ДТП, но сравнивали наше предприятие, где работает 155 водителей и частные маршрутки, где по 10 водителей. Мы делаем вывод, что появился покупатель на автобусное предприятие, но он поставил условие — убрать конкурента, то есть троллейбусников, и поэтому против нас пошла такая атака», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОАО «Рыбинскэлектротранс» Владимир Матросов.

В Рыбинске сфера общественного транспорта поделена между частным «Рыбинскэлектротрансом» (приватизирован в 2011 году за 126 млн) и муниципальным ПАТП-1. Власти города пытались продать и ПАТП-1, но успехов это не принесло. В 2016 его сняли с плана приватизации, а в 2017 году он снова там оказался.

В мэрии Рыбинска опасения троллейбусников называют беспочвенными и утверждают, что речь идет об обычной работе.

«Если верить цифрам, которые нам предоставили транспортные предприятия, то они показывают практически одинаковые результаты. 95−96% выхода на рейс — это хорошие показатели и сказать, что троллейбусы работают плохо, мы не можем. Да и результаты опроса показывают, что троллейбус, как вид транспорта пользуется спросом жителей Рыбинска», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальника отдела транспорта и связи мэрии департамента ЖКХ, транспорта и связи Андрей Баранов.

Действительно, за первые четыре дня голосования троллейбусы набрали 80% голосов, а автобусы — 9%.