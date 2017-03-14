Москва, 14 марта, 2017, 15:51 — ИА Регнум. В разгар кризиса автомобильной отрасли «Джи Эм АВТОВАЗ», выпускающий внедорожники, решился на ребрендинг салонов официальных дилеров.

Савин Игорь Игоревич ChevroletNiva

Обновление шоурумов и фасадов салонов официальных дилеров началось в январе 2017 года. Ребрендинг салонов является частью общей стратегии обновления. 16 декабря прошлого года производитель изменил дизайн сайта и его функционал. Вслед за этим ожидается обновление сайтов дилеров.

Что касается ребрендинга салонов по продаже «Шевроле Нивы», то на данный момент изменения коснулись одного салона, это салон в городе Самара. О точных сроках и этапах обновления всей дилерской сети представители бренда не сообщают.

Основным элементом ребрендинга станет «тонкая красная линия», как главная идея, формирующая стратегию ребрендинга. Изменятся и цвета оформления. По словам источника на предприятии, новый дизайн будет соответствовать современным тенденциям, но не утратит своей индивидуальности.

Сейчас «Джи Эм АВТОВАЗ» выпускает одну модель полноприводного автомобиля — ChevroletNiva. Цена начинается от 585 900 рублей. Внедорожник представлен в шести комплектациях и оснащается мотором мощностью 80 л. с и механической трансмиссией.

Напомним, что на смелый шаг обновления салонов официальных дилеров в 2015 году решился и АВТОВАЗ, приурочив изменения к старту продаж новых моделей — седана «Веста» и хэтчбека «Иксрей».

Добавим, что ИА REGNUM писало о том, что летом этого года стартует и производство универсала LadaVesta.