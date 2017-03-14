Владивосток, 14 марта, 2017, 09:55 — ИА Регнум. Замена материнского капитала ежемесячными выплатами могла бы стать лучшим решением для ряда семей. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 14 марта озвучила председатель Приморской региональной организации «Совет многодетных родителей», общественный советник губернатора Ирина Медведева. Однако, по её словам, непонятно, кто профинансирует подобные субсидии, и почему инициаторы забыли о семьях с четырьмя детьми и более.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

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«Здесь очень сложно что-то комментировать. С одной стороны, конечно, здорово получать подобные субсидии, но вопрос, за чей счёт банкет — останется открытым? Если будет оплачивать федеральный бюджет, как и материнский капитал, это одно. Если местный бюджет, то подавляющее большинство регионов не потянет», — уверена Ирина Медведева.

«Это, в общем, существенный объём социальных обязательств, с другой стороны, возможно именно такие выплаты смогли бы заменить все другие социальные выплаты, и для ряда семей это могло было стать лучшим решением, — добавила общественный советник губернатора Приморья. — Непонятно, почему расчёт сделан только на трёх детей. Какие суммы предполагаются для последующих? Думаю, что идея вполне приемлема, главное, какие будут детали».

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Как сообщало ИА REGNUM, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступили с предложением ввести ежемесячные выплаты многодетным семьям взамен материнского капитала. За одного ребёнка — 3 тыс. рублей, 8 тыс. — за двоих и 15 тыс. — за троих детей.