Севастополь, 14 марта, 2017, 09:51 — ИА Регнум. ООО «Биологическая станция» до 1 мая должна вывезти своих питомцев и освободить помещение дельфинария на набережной в центре города, поскольку не смогла договориться об условиях субаренды с основным арендатором участка. После этого правительство Севастополя объявит конкурс на право аренды земельного участка на Набережной Корнилова. Об этом говорилось 13 марта в ходе круглого стола, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Дельфинарий в Севастополе

Арендатор участка в Артбухте ООО «Страна дельфиния» и субарендатор Севастопольского дельфинария ООО «Биологическая станция» не смогли найти компромиссного решения. Обострение между хозяйствующими субъектами возникло после того, как прежнее руководство «Страны дельфинии» продало долю новому учредителю. Теперь 80% акций владеет Сергей Беликов, у которого в управлении находятся семь дельфинариев в России, в том числе, в Сочи и Москве.

«Биологическая станция» предлагает продлить ей субаренду на три года, пока не решится вопрос нового месторасположения дельфинов — ориентировочно рассматривается вариант в районе мыса Хрустальный.

«Страна дельфиния» готова выкупить морских животных по цене выше рыночной, оплачивать работу тренерского состава — для того, чтобы самим заняться показом шоу.

Правительство города предложило сторонам несколько вариантов выхода из конфликтной ситуации, в том числе, выделение альтернативной площадки в Казачьей бухте и создание государственного бюджетного учреждения — ни один из них не устроил противников.

В итоге врио губернатора назвал позицию дельфинария «деструктивной» и принял жесткое управленческое решение о расторжении договора между городом и арендатором, возврате оплаченных средств и объявлении открытого конкурса на право аренды всего земельного участка на Набережной Корнилова. Сейчас на территории расположены дельфинарий, ресторан и рынок сувениров на 60 торговых мест.

«Вы возьмете дельфинов, возьмете имущество и после этого будет проведен конкурс, — сказал Овсянников. — Основным критериями будет стоимость арендной платы, обязательство инвестора по застройке, объем инвестиций, научная составляющая».

На период проведения конкурса дельфинарий должен освободить помещение и вывезти своих питомцев: пять дельфинов-афалин, белого кита белуху, восемь морских котиков, коллекцию попугаев, а также оборудование. Другая сторона должна приостановить торговлю сувенирами.

«Думаю, что мы не потянем открытый конкурс с таким конкурентом. Но ни на каких условиях мы не будем договариваться со «Страной дельфинией» — мы животных продавать не будем — это наша детвора», — сказал директор дельфинария Владимир Каниболоцкий, уточнив, что вывезет животных в Коктебель.

«Мы законные владельцы прав аренды. Все наши предложения об аренде, работе в партнерстве, продаже животных — встречают отказ. Что хочет дельфинарий: продавать билеты, получать деньги и не платить ни налогов, ни аренды, — заявил управляющий «Дельфинии» Сергей Беликов. — Наш основной бизнес — дельфины, для нас торговля не интересна».

В ходе круглого стола член Совета Федераций РФ от Севастополя Ольга Тимофеева высказала предложение о создании государственного автономного учреждения — такая мера, по ее мнению, защитит дельфинарий, который стал визитной карточкой Севастополя. Второй сенатор от Севастополя Андрей Соболев полагает, что разрыв аренды и выезд дельфинария «поставит точку в споре».

«То, что сейчас будут вывезены дельфины и оборудование означает, что прекращена деятельность ресторана, потеряют работу более 60 человек, торгующих сувенирами. Фактически мы сейчас готовы играть судьбами людей. Мы столкнем ситуацию», — предостерегла Тимофеева.

«Я понимаю переживания за людей, за торговцев, за тренеров дельфинов. Но в данном случае, хирургическая операция, предложенная губернатором — поставит точку в этом споре», — возразил ей Андрей Соболев.

Тимофеева обратила внимание на то, что в соответствии с разработками нового генерального плана, развитие «серьезного и полноценного» дельфинария в Артбухте невозможно из-за небольшой территории, исходя из этого лучшим решением могло бы стать строительство нового дельфинария в другой части города и создание государственного автономного учреждения.

«То есть мы снимаем таким образом любые возможные ситуации и фактически защищаем дельфинарий, который стал визитной карточкой Севастополя», — заявила Тимофеева.

Добавим, что в ноябре 2016 года Севастопольский дельфинарий продал белого кита белуху в Сочи за два миллиона рублей, чтобы на вырученные деньги купить рыбу для питания других морских животных — дельфинов и морских котиков.