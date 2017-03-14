Чебоксары, 14 марта, 2017, 09:51 — ИА Регнум. В Чувашии по состоянию на 1 января 2017 года ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) по расходным обязательствам России получали 104 тысячи человек. По сравнению с 1 января 2016 года численность получателей ЕДВ уменьшилась на 1574 человека (на 1,5%), сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

Chuvash.gks.ru Данные Чувашстата

Средний размер месячной выплаты на одного человека увеличился на 130 рублей и достиг 2152,2 рубля (по состоянию на 1 января 2016 года — 2022,3 рубля).

Среди 104 тыс. получателей денежных выплат почти 44% составляют граждане, проживающие в сельской местности (45,6 тыс. человек).

В структуре федеральных льготников наибольшую долю составляют инвалиды (75,9%), ветераны боевых действий (13,3%) и дети-инвалиды (4,3%). Согласно данным Чувашстата, за год среди получателей ЕДВ возросло число инвалидов III группы, детей-инвалидов, ветеранов боевых действий. По остальным категориям зарегистрировано снижение, наибольшее — среди инвалидов войны (1429 человек, снижение на 17,4%) и ветеранов Великой Отечественной войны (161 человек, снижение на 12%).

Что касаетя региональных льготников, то как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Чувашии региональных власти оптимизировали социальные бюджетные расходы, ужесточив условия получения льгот и вводя критерий адресности и нуждаемости граждан. Изменения коснулись, в частности, условий выплаты детских пособий, маткапитала, льготных проездных для учащихся, платы за детсад. Без ежемесячных денежных выплат остались ветераны труда Чувашии, которые продолжают трудовую деятельность. Это вызвало широкий резонанс, прокуратура Чувашии подала в суд и отстояла часть льгот.

Напомним, ветераны труда в Чувашии ежемесячно получают по 1082 рублей (при прожиточном минимуме пенсионера в 6677 рублей). По данным Минтруда, звание ветеранов труда РФ и Чувашии в регионе имеют 190 тыс. человек, в том числе «Ветеранами труда Чувашской Республики» являются 49 тыс. пенсионеров. Продолжают трудовую деятельность 30 тыс. ветеранов.

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