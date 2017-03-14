Москва, 14 марта, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Нефть продолжает ощущать на себе сильное давление. 13 марта котировки Brent закрылись вблизи 51,25, а сегодня, 14 марта, утром стартовали гэпом вниз, обвалившись ниже психологической отметки 51,00. Тем не менее, разрыв был достаточно оперативно закрыт, и в данный момент стоимость североморского эталона держится в районе 51,30, отметил региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Совершенно очевидно, что на данный момент рынок страдает от переизбытка негативной информации. Вместе с тем, очевидно и еще одно обстоятельство. Падение, наблюдаемое в котировках Brent, выглядит слишком стремительно и по своей сути является спекулятивным. C точки зрения технического анализа, уровень 51,00 сыграл роль сильной поддержки, от которого котировки могут начать восстановление», — пояснил Салас.

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«В пользу дальнейшего восходящего сценария также говорит и рекордный объем опционов на рост Brent к отметке 70 долларов к сентябрю 2017 года. То есть, по сути, оптимизм на рынке все же присутствует, только негатив временно его перевесил. Скорее всего, уже на этой неделе котировки могут начать разворот с первичной целью в районе 52,50», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, торги по нефти 13 марта завершились в плюсе. По итогам дня цена на нефть сорта Brent выросла на 0,3%, до 51,39 руб. Падение котировок замедлилось, продавцы нацелены достичь психологического уровня $50 за баррель.