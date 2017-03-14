Киев, 14 марта, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Европейцы считают, что Украине следует научиться жить цивилизованно, заявил руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев на пресс-конференции в Киеве, передает «ПолитНавигатор».

Valdemar Fishmen Украинский флаг

По мнению эксперта, европейцы не считают Украину надежным партнером, поскольку Украина решает вопросы не «политическими методами, а путем мордобоя».

В качестве примера Золотарев привел случай с нападением радикалов из партии «Национальный корпус» на членов общественного движения «Украинский выбор — право народа» во время почтения последними памяти украинского поэта Тараса Шевченко возле его могилы.

«Для европейцев это выглядит абсолютно дико, неестественно и ненормально», — считает эксперт.

Напомним, 9 марта праворадикальная партия «Национальный корпус» помешала активистам из общественной организации «Украинский выбор — право народа» почтить память Тараса Шевченко. Радикалы, многие из которых были в масках, заблокировали въезд на кладбище поэта, не дав проехать автобусу с активистами, а также угрожали применить силу. Находящаяся рядом украинская полиция в этот момент бездействовала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Национальный корпус» — украинская националистическая партия, применяющая радикальные меры для достижения своих целей. Партия была создана в октябре 2016 года и включила в себя общественное объединение «Гражданский корпус Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ветеранов полка «Азов» и Национальной гвардии Украины. Поддерживает союз с партиями «Свобода» и «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).