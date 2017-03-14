Москва, 14 марта, 2017, 09:35 — ИА Регнум. Российская сторона не отправляла на египетскую авиабазу ни военных специалистов, ни беспилотные летательные аппараты. Появившиеся на этот счет сообщения в СМИ не соответствуют действительности, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает 14 марта НТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

По словам Джабарова, информацию о размещении на авиабазе в Египте российских военных министерство обороны РФ не подтверждает. Публикации об этом являются частью информационной войны, которая теперь ведется «всеми против всех» — это фейковые новости, на которые не стоит обращать внимания, добавил он.

Отмечается также, что размещение российских военных специалистов и беспилотников на авиабазе вблизи границы с Ливией категорически отрицает и военное ведомство Египта.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило о том, что на авиабазу на западе Египта прибыли российские военные — предположительно, спецназовцы. Подразделение из 22 человек, а также новые беспилотники, находятся на расстоянии ста километров от ливийской границы, в районе населенного пункта Сиди-Баррани.

Источниками агентства выступили дипломаты в Египте и США, а также спецслужбы. По их предположениям, российский спецназ намерен поддержать командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, ранее вынужденного отступить из ряда нефтеносных районов.

При этом было отмечено, что Минобороны РФ сообщения о прибытии своего подразделения в Египет никак не прокомментировало, а египетская сторона заявила о том, что иностранных военных в стране нет. Представители Хафтара также не подтвердили, что помощь им оказывает Россия.

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