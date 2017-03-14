Париж, 14 марта, 2017, 09:33 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

Бывший президент США Барак Обама прибудет 15 марта во Французскую Полинезию, где пробудет один месяц, сообщает Le Figaro.

По данным местных СМИ, бывший глава Белого дома должен сначала посетить остров Тетиароа, на котором остановится в отеле класс люкс Брандо, после чего он посетит и другие острова, в том числе Бора-Бора.

Официальные власти островного Французской Полинезии подтвердили информацию СМИ, однако отказались сообщать точную информацию о программе визита бывшего президента США.

Напомним, 44-й президент США Барак Обама сложил свои полномочия 20 января, когда пост главы Белого дома занял его преемник республиканец Дональд Трамп.

В отличие от большинства своих предшественников, Барак Обама нарушил устоявшуюся в политике США традицию для бывших глав администрации не комментировать шаги своих преемников. В частности, Обама выступил с критикой в адрес запрета Трампа на въезд в США граждан из ряда стран с преимущественно исламским населением.