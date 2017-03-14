Минск, 14 марта, 2017, 09:29 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил внесение в белорусско-российское Соглашение о создании единой системы ПВО изменений и дополнений.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Текст указа №80 опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Согласно тексту документа, он вступает в силу с момента подписания.

Указ утверждает протокол о внесении изменений и дополнения в Соглашение между Россией и Белоруссией о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве.

Соглашение о совместной охране и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны был подписан в Минске 2 ноября 2016 года. Протокол был составлен в 2009 году.