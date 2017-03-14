Пекин, 14 марта, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Высадка американских войск в городе Манбидже (Сирия) была предпринята с целью напугать Сирию, а также Россию и Иран, пишет китайская газета Global Times.

Steven Hitchcock Армия США

Автор статьи Лань Шуньчжэн считает, что американская высадка также преследовала цель продемонстрировать значительность присутствия и интересов США в регионе.

По мнению Шуньчжэна, Вашингтон старается снова обрести ведущую роль на Ближнем Востоке.

Комментируя высказывание представителя Пентагона о том, что США станут «гарантом сдерживания» в Сирийском регионе, эксперт предположил, что политика «сдерживания», видимо, нацелена на Россию, а также на Дамаск.

Как отмечает эксперт, Вашингтон крайне не заинтересован в переход Манбиджа под власть сирийского правительства. С этим и связано желание напугать «противников» — Москву, Дамаск и Тегеран.

Напомним, в конце февраля Анкара объявила, что ближайшей целью в операции «Щит Евфрата» станет Манбидж.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 марта Военный совет Манбиджа объявил о передаче города под защиту возглавляемой США коалиции.