Москва, 14 марта, 2017, 09:09 — ИА Регнум. В 2016 году доля операций по оплате гражданами России товаров и услуг банковскими картами составила порядка 80% от общего количества транзакций, проведенных физическими лицами по своим платежным картам. Это рекордный показатель за последние пять лет, сообщается на сайте Центробанка РФ.

lcb Банковские карты

Так, если в 2009 году из 100 платежей, совершенных юридическими и физическими лицами, лишь 21 совершался с использованием банковских карт, то в 2016 году этот показатель возрос в 3,4 раза, до 71 платежа. При этом в совокупном объеме розничной торговли, платных услуг населению и обороте общественного питания доля оплаты картами товаров и услуг выросла с 3,5% в 2009 году до 30,5% в 2016 году.

В течение 2016 года на территории России и за ее пределами с их использованием было совершено 17,9 млрд транзакций на сумму 51,2 трлн рублей (рост по сравнению с 2015 годом на 36,2% и 23,4% соответственно). В среднем за год одним жителем было совершено более 120 операций на 349,7 тыс. рублей (в 2015 году — 90 операций на 283,8 тыс. рублей).

«Все больше жителей России признают, что расплачиваться картами за покупки и сервисы, а также проводить платежи удобно и просто. Банковская карта все чаще используется именно как платежный инструмент. Предполагается, что данная тенденция сохранится благодаря развитию платежных технологий, в том числе и бесконтактных», — отметила заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале СМИ писали, что Минэкономразвития и Минфин РФ планируют ввести запрет на наличный расчёт при выплате зарплат, ограничить оплату наличными крупных покупок и ввести муниципальный налог с дифференциацией по типу платежа. Уточняется, что вопрос еще не решен даже принципиально, нет единого мнения даже относительно уровня цен, с которого целесообразно ограничить наличный расчёт.

Между тем, 80% жителей России не одобряют ограничение наличных расчетов. Для большинства граждан наличные остаются приоритетным способом оплаты: 32% всегда расплачиваются только «живыми» деньгами, 27% — преимущественно наличными.

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