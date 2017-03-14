Москва, 14 марта, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Решением Банка России с 14 марта 2017 года лишился лицензии на осуществление банковских операций московский коммерческий банк «Нефтяной альянс», говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Кредитная организация размещала средства в низкокачественные активы, не создавая при этом адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами.

Надлежащая оценка кредитного риска выявила полную утрату банком собственных средств. Также банк «Нефтяной альянс» нарушал законодательство и нормативные акты ЦБ РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма — банк не предоставлял своевременно информацию в контролирующий орган.

Действенных мер по нормализации деятельности со стороны руководства и собственников банка предпринято не было. В банк назначена временная администрация.

Читайте также: В АСВ сообщили о выплатах вкладчикам ТГБ и банка «Экономический союз»

КБ «Нефтяной альянс» является участником системы страхования вкладов. По данным на 1 февраля 2017 года банк занимал 217-е место в банковской системе РФ по величине активов.