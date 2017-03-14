Москва, 14 марта, 2017, 09:05 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»), возглавляющая парламентскую Комиссию по контролю за доходами и расходами депутатов, одной из первых подала декларацию о доходах. Всего к настоящему времени о своих доходах отчитались 13 депутатов, сообщает Life.

Пресс-служба Президента России Наталья Поклонская

Декларационная кампания в Госдуме началась с 1 февраля, отчитаться о доходах депутатам необходимо до 1 апреля. Согласно документам, доходы Поклонской за год по сравнению с её доходами в должности прокурора Крыма выросли на 300 тыс. рублей.

Общий доход в декларации за 2016 год Поклонская указала в 2,6 млн рублей. В эту сумму входят доходы за три месяца работы в Госдуме и зарплата прокурора Крыма с января по сентябрь. В собственности у главы комиссии нет ни домов, ни земельных участков, ни транспортных средств.

В декларации Поклонской указано лишь жильё во временном пользовании. Служебный автомобиль, которым пользуется депутат, в декларации указывать не требуется.

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Ранее Поклонская заявила, что намерена сдать декларацию в кратчайшие сроки. Депутат пояснила, что у нее практически ничего не поменялось по сравнению с «прошлым периодом», поэтому собрать все необходимые справки и оформить декларацию не составит особого труда.

«В декларации за 2016 г. будет записана служебная квартира в Симферополе, которая полагалась мне как прокурору Республики Крым, — говорит Поклонская. — Московской служебной квартиры там не будет — документы на нее были окончательно оформлены только в январе. Своего жилья, к сожалению, нет».