Майкоп, 14 марта, 2017, 08:53 — ИА Регнум. В столице Адыгеи карета скорой медицинской попала в дорожную переделку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД 14 марта, инцидент произошел накануне утром.

01.мвд.рф Авария

Два автомобиля столкнулись около 7:20 13 марта на перекрестке улиц Шовгенова и Пушкина в Майкопе. Среди участников ДТП — автомобиль ВАЗ-21 099 и машина скорой помощи. Кто из них спровоцировал аварию, не уточняется.

В результате «ГАЗель» скорой помощи опрокинулась, пострадала 60-летняя женщина — медицинский работник, Она госпитализирована в лечебное учреждение.

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В центре Москвы столкнулись автомобиль и «скорая помощь»

На место происшествия незамедлительно прибыли наряды дорожно-патрульной службы. Дорожным полицейским предстоит разобраться в причинах ДТП, а также установить степень вины ее участников.

По некоторым данным, за рулем легкового автомобиля был глухонемой водитель. Он не слышал сирену скорой помощи, которая проезжала перекресток на красный свет, передает ГТРК «Адыгея». Не мог увидеть водитель ВАЗ и проблесковые маячки, потому что они были выключены.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент накануне и в соседнем Краснодаре. Ночью 13 марта на одном из пересечений улиц кубанской столицы автомобиль cкорой помощи проехал перекрёсток на красный свет и врезался в «Тойоту Карина».Виновником аварии оказался именно водитель cкорой помощи, который находился за рулет 16 часов. Пострадал водитель легковушки.