Санкт-Петербург, 14 марта, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Парад Победы в Санкт-Петербурге в 2017 году впервые пройдёт при участии авиации, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Танк Т-34 на параде Победы в Петербурге 9 мая 2016 года

«Впервые оперативно-тактическая и армейская авиация ЗВО примет участие в военном параде в Санкт-Петербурге», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас ведётся подготовка к параду в честь 72-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне. 9 мая 2017 года над Дворцовой площадью пройдут вертолёты, истребители, транспортные самолёты. Всего в параде примет участие 40 единиц авиатехнки.

«Кроме того, по брусчатке главной площади Северной столицы в составе механизированной колонны пройдет 90 единиц новейшей боевой и специальной техники ЗВО», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в военном ведомстве, на параде можно будет увидеть такие виды техники, как танки Т-72Б3, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста» и «Нона-СВК». Также гостям и участникам парада военные представят комплексы С-400 «Триумф» и «Искандер-М».

»Возглавит механизированную колонну танк Победы Т-34−85», — сообщили в ЗВО.

В параде примут участие военнослужащие ЗВО, слушатели и курсантов высших военных учебных заведений российского министерства обороны. Будут участвовать и представители других силовых структур.

В военно-морском параде планируется участие десяти кораблей и судов Балтийского флота. В частности, корабль «Александр Шабалин», корвет «Стерегущий» и другие суда.