Париж, 14 марта, 2017, 08:43 — ИА Регнум.



Stabilisation UnitDFID Мигранты

Кандидат на пост главы Франции от правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила 13 марта, что иммиграция, происходившая в условиях «отсутствия какой-либо политики», создала перспективу гражданской войны во Франции, сообщает Europe1.

«Ситуация стала неуправляемой, когда год за годом миллионами во Франции поселялись иммигранты», — отметила она.

По ее словам, «часть [приезжих] воссоздала на французской земле свои общины, говорит на своем языке, следует своим обычаям и законам, а не по французским». И в 2000-х годах, подчеркнула Ле Пен, «часть мигрантов и их дети начали войну против Франции».

«По меньшей мере на протяжении 40 лет любой здравомыслящий и объективный наблюдатель мог стать свидетелем нарастания проблем, когда в течение многих лет, после одной нападки за другой, после перехода от антифранцузских выходок к актам терроризма, перспектива гражданской войны больше не является фантазией», — добавила она.

Напомним, лидер «Национального фронта» занимает антимигрантские позиции, подчеркивая, что Франция неузнаваемо изменилась под воздействием заполонивших страну мигрантов. Она, в частности, пообещала в случае избрания её президентом запретить публичные проявления принадлежности к той или иной вере.

По последним данным соцопросов, Ле Пен сможет одержать верх в первом туре выборов, которые пройдут в апреле-мае 2017 года, однако во втором, решающем туре Ле Пен, как предполагается, ожидает поражение как в случае противостояния бывшему министру экономики страны Эммануэлю Макрону, так и кандидату от Республиканской партии Франции Франсуа Фийону.