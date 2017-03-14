Хабаровск, 14 марта, 2017, 09:41 — ИА Регнум. В рамках Дня китайского инвестора, прошедшего в Хабаровске, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и директор по стратегическому развитию китайской корпорации China Paper Лю Янь обсудили совместный проект по строительству целлюлозного комбината в Амурске, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ван Гог. Продажа леса. Аукцион

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С конца 2016 года китайская корпорация и российская RFP Group ведут переговоры о строительстве в Амурске целлюлозного комбината.

Ориентировочная стоимость проекта 1 млрд долларов, мощность будущего комбината — 500 тысяч кубометров хвойной целлюлозы в год.

«Российская сторона заинтересована в подобных проектах, направленных на глубокую переработку леса. В связи с этим будем прорабатывать вопрос о повышении экспортных пошлин на круглый лес, которые сейчас, из-за изменения курсовой разницы, по факту перестали быть заградительными. Нужны стимулы для строительства перерабатывающих мощностей в стране, будем прорабатывать и другие механизмы», — заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Однако заградительные пошлины на экспорт круглого леса уже вводили. И ни к чему хорошему это не привело, а вот без работы огромное количество народа оставило. К тому же, по мнению некоторых экспертов, это спровоцировало всплеск незаконных браконьерских рубок.

«Чтобы решить экономическую проблему, правительственные чиновники забыли о десятках, сотнях тысяч людей, проживающих в лесных поселках по всей России — от запада до Дальнего Востока. Что люди-то там делать будут, оставшись без работы? Ведь их никуда не перевезти, да их и не ждет никто и нигде. А если ещё прибавить сюда семью лесозаготовителя — жену, детей, престарелых родителей… Сколько людей может пострадать?! И получается, что мы сами толкаем их всех на воровство леса», — писал журнал «Леспром.Информ».

«В Хабаровском крае перерабатывается до 40% всей перерабатываемой древесины. В Амурске уже работает Дальневосточный центр переработки древесины RFP Group, Компания является резидентом ТОСЭР «Комсомольск». Краевые и федеральные власти готовы, в случае, если китайская сторона примет решение об инвестировании, предоставить проекту строительства целлюлозного комбината статус резидента ТОСЭР», — сообщил глава региона Вячеслав Шпорт.

Представители китайской компании сообщили, что уже в ближайшее время направят в Амурск своих специалистов для того, чтобы оценить лесные ресурсы, проработать все технические аспекты проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года дальневосточные губернаторы приняли участие в ярмарке китайских инвестиций COIFair-2016, прошедшей в Пекине. В ходе форума китайских инвесторов ознакомили с экономическим потенциалом наиболее развитых регионов РФ. Губернаторы Хабаровского, Приморского краев, а также Сахалинской и Иркутской областей рассказали о перспективных инвестиционных проектах, которые могут заинтересовать китайский бизнес.