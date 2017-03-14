Петропавловск-Камчатский, 14 марта, 2017, 08:39 — ИА Регнум. На Камчатке врачам не удалось спасти младенца, который родился недоношенным. Ребёнок скончался в день своего рождения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР, началась доследственная проверка.

Uralinform.ru Пустая кроватка

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На данный момент известно, что мальчик родился недоношенным и с небольшим весом. Срочные роды принимали в больнице села Мильково. Там врачи срочно вызвали вертолет санитарной авиации, который забрал младенца и его мать. Мальчика поместили в краевую детскую больницу, где врачи боролись за его жизнь, но малыш умер в тот же день, что и родился.

«По предварительным данным, тяжелое состояние ребенка было вызвано полиорганной недостаточностью. За время нахождения в краевой больнице ребенку проведена интенсивная терапия, с целью стабилизации жизненных констант, однако проведенными мероприятиями достичь положительного результата не удалось», — пояснили следователи.

Сейчас следователи ведут проверку, по результатам которой будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта в Якутии 10-месячный мальчик упал на батарею между диваном и стеной и скончался от ожогов. Ни его мать, ни отец, ни старшие дети криков младенца не слышали. Мать ребёнка пыталась покончить жизнь самоубийством.