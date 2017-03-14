Астана, 14 марта, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Третий раунд переговоров по урегулированию кризиса в Сирии начался в Астане (Казахстан) с консультации российской делегации с представителями ООН, сообщает НТВ.

Global Panorama Сирийский флаг

В первый день переговоров 14 марта пройдут двусторонние и многосторонние консультации, на 15 марта назначено пленарное заседание. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Также во встрече участвуют директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Сергей Вершинин и заместитель начальника Главного оперативного управления Станислав Гаджимагомедов.

Делегацию ООН вновь возглавил эксперт-консультант ООН Милош Стругар, Дамаск представляет постпред Сирии при ООН Башар Джаафари. В качестве наблюдателей в Астане также представлена делегация США, в нее входят посол страны в Казахстане Джордж Крол.

Турция и Иран представлены на уровне заместителей министров иностранных дел, также прибыл представитель Иордании.

Напомним, в январе 2017 года в Астане по итогам конференции по сирийскому урегулированию была создана объединенная группа по наблюдению за режимом прекращения огня в Сирии. 6 февраля в казахстанской столице состоялось первое заседание группы. В мероприятии приняли участие специалисты из России, Ирана, Турции, ООН и Иордании.

По итогам второго раунда переговоров в Казахстане, проходивших 15−16 февраля, была достигнута окончательная договоренность о формировании мониторинговой группы по перемирию в Сирии с трехсторонним участием Ирана, России, Турции.